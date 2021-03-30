Карантинные выплаты для ФЛП: кто сможет получить помощь в 2021 году

Верховная рада проголосовала за возобновление компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина. За законопроект №5300 проголосовало 312 народных депутатов. Из государственного бюджета выделят по 8 тысяч гривен, но по решению местных властей могут добавить и дополнительные деньги.
Кто сможет получить компенсацию от государства, как ее оформить и какие нужны будут документы – читайте в нашем материале ниже.
Кто сможет получить помощь
Компенсация за карантин положена физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. Новый перечень видов деятельности Кабинет министр утвердит после вступления в силу закона.
Во время локдауна в 2020 году в этот список попали работники и ФЛП в сфере общественного питания, торговли непродовольственными товарами, сферы развлечений – с определенными кодами ВЭД.
Когда нужно подать документы и когда начнут выплачивать помощь
Подать заявку на получение помощи нужно в течение 30 дней с момента усиления карантина в регионе. Выплаты начнут осуществлять через 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу. Новая программа рассчитана на весь 2021 год.
Как подать документы
Подать документы можно через портал "Дия", а также с помощью мобильного приложения "Дия".
Подача документов через портал:
Подача документов через приложение:
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили размер компенсации ФЛП за локдаун.