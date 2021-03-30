Карантинные выплаты для ФЛП: кто сможет получить помощь в 2021 году

Кто сможет получить помощь

Компенсация за карантин положена физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. Новый перечень видов деятельности Кабинет министр утвердит после вступления в силу закона.

Во время локдауна в 2020 году в этот список попали работники и ФЛП в сфере общественного питания, торговли непродовольственными товарами, сферы развлечений – с определенными кодами ВЭД.

Когда нужно подать документы и когда начнут выплачивать помощь

Подать заявку на получение помощи нужно в течение 30 дней с момента усиления карантина в регионе. Выплаты начнут осуществлять через 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу. Новая программа рассчитана на весь 2021 год.

Как подать документы

Подать документы можно через портал "Дия", а также с помощью мобильного приложения "Дия".

Подача документов через портал:

Регистрация или авторизация на портале в личном кабинете. Для этого нужна электронная подпись или BankID

Выбрать раздел "Услуги" – "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

Далее данные гражданина будут проверяться в реестре застрахованных лиц пенсионного фонда Украины.

После – нужно подтвердить текущее место работы.

Указать номер своего гривневого счета в формате IBAN

Проверить и отправить заполненное заявление.

Подача документов через приложение: