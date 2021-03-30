Карантинні виплати для ФОП: хто зможе отримати допомогу у 2021 році

Хто зможе отримати допомогу

Компенсація за карантин належить фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, чий основний вид діяльності визначений Кабінетом міністрів. Новий перелік видів діяльності Кабінет міністр затвердить після вступу в силу закону.

Під час локдауна у 2020 році в цей список потрапили працівники та ФОП у сфері громадського харчування, торгівлі непродовольчими товарами, сфери розваг – з певними кодами ЗЕД.

Коли потрібно подати документи та коли почнуть виплачувати допомогу

Подати заявку на отримання допомоги потрібно протягом 30 днів з моменту посилення карантину в регіоні. Виплати почнуть здійснювати через 10 днів після підписання закону президентом та набуття чинності. Нова програма розрахована на весь 2021 рік.

Як подати документи

Подати документи можна через портал "Дія", а також за допомогою мобільного додатку "Дія".

Подача документів через портал:

Реєстрація або авторизація на порталі в особистому кабінеті. Для цього потрібен електронний підпис або BankID

Обрати розділ "Послуги" – "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".

Далі дані громадянина будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.

Після – потрібно підтвердити поточне місце роботи.

Вказати номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN

Перевірити та відправити заповнену заяву.

Подача документів через додаток: