Из-за карантина в Украине массово протестуют фермеры: названы требования

Карантин в Украине привел к снижению дохода среди фермеров из-за запрета продажи на рынках. Из-за этого владельцы фермерских хозяйств в Херсонской области вышли на акцию протеста. Около 300 фермеров требуют открытия рынков, так как они не могут сбыть свой товар, а также не имеют никаких дополнительных доходов для существования.

Митинг проходит на Антоновском мосту на въезде в Херсон. Аграрии непрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым препятствуя движению транспорта. Один из фермеров привез на акцию огурцы и выбросил их на проезжую часть, тем самым демонстрируя, что ему некуда сбывать продукцию. Аграрии возмущаются тому, что в область ввозят свои товары крупные сети типа днепропетровского "АТБ", а местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты.

Среди рынков, которые до сих пор работают в Херсонской области - крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданна". Но митингующие считают, что этого недостаточно для сбыта продукции.

После начала митинга на место акции приехало около 70 сотрудников правоохранительных органов. Полицейские объясняют, что даже во время митинга необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Но фермеры не реагируют на замечания. Некоторые находятся на мосту без средств индивидуальной защиты.

Реакция местных властей не заставила себя ждать: губернатор Юрий Гусев пообещал, что после возвращения из Киева, где находится по важному делу, разберется с ситуацией. Требование фермеров состоит в организации закупки и вывоза продукции по нормальным ценам.

В СМИ также появилась информация о том, что в Днепропетровской и Запорожской областях фермеры также выражают свое недовольство. Тем, кто выращивал свои овощи в теплицах, придется многотонными партиями выбрасывать продукты. Перекупщики отказываются покупать овощи, потому что сами не знают, удастся ли им сбыть товар.

Карантин в Украине привел к массовым протестам фермеров

Напомним, ранее из-за закрытия рынков в Мелитополе начались протесты.

Также мы писали, что предприниматели под Днепром штурмовали закрытые на карантин рынки и возобновили торговлю.