ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Херсонской области около 250 аграриев перекрыли дорогу из-за закрытия рынков

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 15:45
В Херсонской области около 250 аграриев перекрыли дорогу из-за закрытия рынков
Фото: аграрии перекрыли дорогу в Херсонской области (facebook.com/lebedeva.janina)

Люди требуют возобновления работы оптовых рынков

В Херсонской области около 250 фермеров перекрыли дорогу в знак протеста против закрытия рынков во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На данный момент известно о нескольких сотнях протестующих. Аграрии перекрыли дорогу и требуют возобновить работу рынков, на которых они реализовывали свою сельхозпродукцию. На месте инцидента много полиции и автозаков, но правоохранители пока не предпринимают никаких действий.

Фото: люди протестуют против закрытия рынков (facebook.com/lebedeva.janina)

Глава области Юрий Гусев прокомментировал ситуацию с перекрытием дороги и массовым нарушением карантина в регионе. По его словам, сейчас активно изучаются предложения профильных ассоциаций и объединений предпринимателей по тем мерам, которые будут способствовать выживанию бизнеса на карантине.

"Если есть предложения по развитию АПК Херсонщины - прошу направлять их официально в мой адрес. Также я готов встретиться с инициативными группами фермеров и сельхозпроизводителей отдельно, но с соблюдением всех карантинных мероприятий", - заявил Гусев.

Он также призвал протестующих придерживаться карантина, поскольку все нарушения введенных ограничений "будут тщательно фиксироваться и наказываться в соответствии с нормами законодательства".

В Херсонской области три населенных пункта закрыли на карантин Торговля, отели, метро, перевозки и ТРЦ: Кабмин определил пять этапов выхода из карантина
Новости Украины Херсонская областьдорогикарантин
News
On Top