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Из-за закрытия рынков в Мелитополе начались протесты, есть задержанные

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 12:12
Из-за закрытия рынков в Мелитополе начались протесты, есть задержанные
Фото: протест в Мелитополе (ria-m.tv)

Предприниматели требовали открыть местные рынки

Из-за закрытия рынков на период карантина в Украине в Мелитополе начались протесты, полиция задержала несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что акция прошла возле городского совета, предприниматели требовали открыть рыкни, поскольку они не получают компенсации и остались без средств к существованию. На месте полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина.

К активистам вышла вышли заместители городского головы, которые подчеркнули, что это не решение местной власти, а в Мелитополе рынки закрылись последними в области.

Также сообщается, что после продолжительных дискуссий полицейским удалось убедить людей разойтись. Несколько человек отвезли в горотдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков и Одесса до сих пор не закрыли рынки вопреки запрету. Также сообщалось, что полиция открыла уголовное дело в связи с тем, что одесский рынок "Привоз" продолжал работать.

Кроме того, вчера стало известно, что Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков. Этот порядок будет включать вопросы безопасного пребывания на этих рынках. В Кабинете министров заявили, что понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.

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