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Карантин не для всіх: у Києві знайшли ще один ресторан для vip-персон

STYLERЖиття    01.05.2020 - 08:29
Карантин не для всіх: у Києві знайшли ще один ресторан для vip-персон
Під Києвом працює ресторан для vip-гостей (Скріншот з відео YouTube/Схеми)

Журналісти знайшли ще один ресторан, який працює в карантин

Карантин в Україні через коронавірус для ресторанів, які обслуговують віп-гостей, не перешкода. Заклади продовжують працювати, попри карантинні заходи та обмеження. Так, журналісти виявили ще одне місце, куди приходять приїздять політики. Мова йде про ресторан під Києвом "Купеческий двор". Він знаходиться в Конча-Заспі. Саме там помічений депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Вадим Столар.

23 квітня Столара помітили журналісти програми "Схеми" біля приміського закладу. На питання нардепу, що він там робив, він відповів, що гуляв у лісі. Цікаво, що в ресторані відхрещуються від обслуговування клієнтів всередині закладу і говорять, що вони працюють тільки на винос.

Під Києвом ресторан працює в карантин (YouTube)

До речі, нардеп був у компанії столичного чиновника часів Черновецького Дениса Комарницького.

Карантин не для всіх: у Києві знайшли ще один ресторан для vip-персонВадим Столар відвідував ресторан "Купецький двір" в карантин (Скріншот з відео)

Нагадаємо, що цього тижня ресторан "Велюр" нардепа від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка потрапив у скандал. Він обслуговував політиків і впливових осіб в карантин. Після резонансу в мережі заклад все-таки закрили і опечатали, зробив це колишній нардеп Верховної Ради Олег Ляшко.

Як ми раніше писали, опубліковані ціни скандального ресторану Тищенко.

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