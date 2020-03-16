Карантин в Украине: для жителей страны готовят масштабный сюрприз

Карантин в Украине приведет к массовым потерям в среднем и малом бизнесе
В Украине введен карантин из-за угрозы коронавируса и во многих городах страны закрываются все торговые точки, кроме продуктовых супермаркетов, АЗС и аптек. Жители страны возмущены тем, что бизнес начнет терпеть серьезные убытки, и правительство разработало антикризисные меры по этому поводу.
Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, разработан пакет антикризисных мер, которые будут направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.
В законопроекте, который рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады, будут такие нововведения:
Кроме того, депутаты предлагают коммерческую плату по аренде недвижимости и оборудования начислять без учета прибыли предпринимателя. Предлагается покрывать только затраты по содержанию и амортизации.
И самое важное – признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором и освободить всех от гражданско-правовой ответственности, в том числе и от уплаты штрафов и пени.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве могут ограничить работу метрополитена из-за карантина.