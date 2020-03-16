Карантин в метро Киева: появилось срочное заявление

Киевское метро продолжит работу (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен сделал заявление в связи с карантином из-за коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта, но 16 марта КГГА приняло решение закрыть все непродуктовые магазины, спортзалы, катки, салоны красоты. Люди озадачились вопросом, будет ли работать киевское метро с 17 марта. На странице в Facebook подземки появилось официальное заявление по этому поводу.

В метро подчеркнули, что подземный транспорт работает без изменений в обычном режиме, но с усиленной дезинфекцией инфраструктуры. В подземке уверили, что будут информировать людей в случае изменений графика.

Также в метрополитене напомнили, что очень важно:

По возможности оставаться дома.

Мыть руки.

Пользоваться медицинской маской в людных местах.

Обращаться к семейному врачу в случае симптомов коронавируса.

Следить за состоянием здоровья и режимом дня.

Напомним, что карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

17 марта в столице перестают работать: