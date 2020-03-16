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Карантин в метро Киева: появилось срочное заявление

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 12:29
Карантин в метро Киева: появилось срочное заявление
Киевское метро продолжит работу (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен сделал заявление в связи с карантином из-за коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта, но 16 марта КГГА приняло решение закрыть все непродуктовые магазины, спортзалы, катки, салоны красоты. Люди озадачились вопросом, будет ли работать киевское метро с 17 марта. На странице в Facebook подземки появилось официальное заявление по этому поводу.

В метро подчеркнули, что подземный транспорт работает без изменений в обычном режиме, но с усиленной дезинфекцией инфраструктуры. В подземке уверили, что будут информировать людей в случае изменений графика.

Также в метрополитене напомнили, что очень важно:

  • По возможности оставаться дома.
  • Мыть руки.
  • Пользоваться медицинской маской в людных местах.
  • Обращаться к семейному врачу в случае симптомов коронавируса.
  • Следить за состоянием здоровья и режимом дня.

Напомним, что карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

17 марта в столице перестают работать:

  • ТРЦ.
  • Кафе, рестораны, бары. Могут принимать заказы на доставку еды.
  • Спортклубы и залы.
  • СПА-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические и массажные кабинеты, парикмахерские, тату-салоны и т.п..
  • Клубы (компьютерные, ночные), дискотеки.
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