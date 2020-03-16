Карантин в Україні: для жителів країни готують масштабний сюрприз

Карантин в Україні призведе до масових втрат у середньому та малому бізнесі
В Україні введено карантин через загрозу коронавірусу і в багатьох містах країни закриваються усі торгові точки, крім продуктових супермаркетів, АЗС і аптек. Жителі країни обурені тим, що бізнес почне зазнавати серйозні збитки, і уряд розробив антикризові заходи з цього приводу.
Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманців, розроблено пакет антикризових заходів, які будуть спрямовані на підтримку бізнесу у період негативного впливу фінансової кризи, викликаного ситуацією з коронавірусом, повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.
В законопроєкті, який розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради, будуть такі нововведення:
Крім того, депутати пропонують комерційну плату за оренду нерухомості та обладнання нараховувати без обліку прибутку підприємця. Пропонується покривати тільки витрати по утриманню та амортизації.
І найважливіше – визнати ситуацію з коронавірусом форс-мажором і звільнити всіх від цивільно-правової відповідальності, в тому числі й від сплати штрафів і пені.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві можуть обмежити роботу метрополітену через карантин.