Карантин в Україні: для жителів країни готують масштабний сюрприз

В Україні введено карантин через загрозу коронавірусу і в багатьох містах країни закриваються усі торгові точки, крім продуктових супермаркетів, АЗС і аптек. Жителі країни обурені тим, що бізнес почне зазнавати серйозні збитки, і уряд розробив антикризові заходи з цього приводу.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманців, розроблено пакет антикризових заходів, які будуть спрямовані на підтримку бізнесу у період негативного впливу фінансової кризи, викликаного ситуацією з коронавірусом, повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

В законопроєкті, який розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради, будуть такі нововведення:

Звільнення від будь-якої відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців.

Звільнення від сплати ЄСВ всіх самозайнятих осіб строком на два місяці. Заборона на проведення перевірок до 1 липня 2020 року (крім камеральних).

Декларації фізособам-підприємцям пропонують дозволити подавати до 1 липня 2020 року.

Звільнення від сплати земельного податку, якщо земля знаходиться під об'єктами, які використовуються при підприємницької діяльності до 31 травня 2020 року.

Звільнення від податку за нерухомість до 31 травня 2020 року (тільки в частині комерційної нерухомості). Тобто, якщо, наприклад, у людини магазин, який він змушений закрити на період карантину, він не буде платити податки на землю та нерухомість.

Вступ в силу відомих законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу відкладається на три місяці.

Виплати за вимушений простій співробітникам підприємств звільняються від податку на доходи фізосіб. Мова йде про те, що якщо підприємство зупиняється на період карантину і люди не працюють, то за законом роботодавець все одно повинен платити цей податок.

Крім того, депутати пропонують комерційну плату за оренду нерухомості та обладнання нараховувати без обліку прибутку підприємця. Пропонується покривати тільки витрати по утриманню та амортизації.

І найважливіше – визнати ситуацію з коронавірусом форс-мажором і звільнити всіх від цивільно-правової відповідальності, в тому числі й від сплати штрафів і пені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві можуть обмежити роботу метрополітену через карантин.