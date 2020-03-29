Карантин в Украине: как составить меню на неделю и не набрать лишний вес

Карантин в Украине введен для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса по стране. Изначально карантин ввели до 3 апреля, но было принято решение продолжить его до 24 апреля. Большинство украинцев перешли на дистанционное обучение и удаленную работу. Как многие жалуются в социальных сетях, из-за постоянного нахождения дома всей семьей, люди стали больше есть и начали набирать вес.

Врач-диетолог рассказал украинцам, как нужно правильно составлять меню на неделю в условиях карантина и от каких продуктов нужно отказаться, так как физическая нагрузка снижена. Об этом Сергей Антонюк сообщил в комментарии для издания OBOZREVATEL.

"Первое, что нужно сделать в условиях карантина и вынужденной изоляции – это отказаться от сахара. Если вы не хотите набрать лишний вес в условиях ограниченной нагрузки – отказывайтесь от сахара", - сказал диетолог и добавил, что стоит также вычеркнуть из ежедневного рациона быстрые углеводы, так как они не только создают чувство сытости, но и создают жировые отложения.

"Быстрые углеводы содержаться в манной крупе, в белом хлебе, в выпечке. Поэтому, если говорить о правильном питании в течение недели, первое, что нужно сделать – убрать все сахаросодержащие продукты и продукты, содержащие быстрые углеводы", - пояснил Антонюк.

Он рассказал, что в течение недели можно спокойно есть гречку и нешлифованный рис, и не стоит злоупотреблять шлифованным рисом, так как он относится к быстрым углеводам. Из макаронных изделий диетолог рекомендует только макароны из твердых сортов пшеницы.

"Обычные макароны будут откладываться на боках в виде лишних килограммов, тем более, если вы будете есть макароны в течение недели", - резюмировал Антонюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун назвали каши, которые полезно есть в период карантина.