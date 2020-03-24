Какая польза от круп: Супрун назвала способы приготовления

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине спровоцировал большой ажиотаж на крупы

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Это стало причиной того, что украинцы массово начали запасаться продуктами, которые могут долго храниться, включая разные крупы. Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о пользе круп и способах приготовления.

Крупы бывают рафинированные и цельнозерновые. По словам Супрун, в цельнозерновых, даже если они измельчены, сохраняются все компоненты семена. В рафинированном зерне остается только крахмал без особых бонусов.

Поэтому отдавайте предпочтение цельнозерновым злакам - их ежедневное потребление является важной частью профилактики хронических болезней (атеросклероза, диабета II типа) и улучшения состояния пациентов.

Пшенная крупа, или просо, вошла в современный рацион популярных блогеров под названием миллет. В ней высокое содержание растворимых и нерастворимых растительных волокон, и при этом отсутствуют полисахариды, вызывающие вздутие: арабиноза и стахиоза. В различных видах проса содержание белка колеблется от 6 до 15%. В нашем сухом "пшене" белка около 10%. В приготовленной каше он будет меньше. Содержание микроэлементов количественно не приближается к суточной потребности, но является достаточно разнообразным: просо содержит калий, натрий, магний, натрий, железо, марганец, цинк и фосфор.

Пшеничная каша (молотые семена пшеницы), в отличие от хлеба, сохраняет зародыши семян и эпидермиса (покров семени). Они, хоть и измельченные, все равно содержат витамины, клетчатку и белок. В неочищенном от отрубей семенах пшеницы много клетчатки, и она, в основном, нерастворимая. В цельнозерновой пшенице много белка: в среднем 10-12%, а в спельте (полбе, пшенице-однозернянце) - до 22%.

Булгур и кус-кус удобны тем, что быстро готовятся и имеют большую кулинарную "валентность" - их можно сочетать с тушеными овощами, сухофруктами, грибами, зеленью. Но стоит помнить, что это не цельные злаки. Кроме того, кус-кус, как и пропаренный рис, достаточно быстро приобретают специфический запах, даже когда сохраняются герметично.

Ячменная каша - еще один пример цельнозерновых каш. Нешлифованный измельченный ячмень лучше шлифованной "перловки", ведь в нем остается нерастворимая клетчатка, и готовить проще. Но перловка тоже весьма полезна. Ячмень отличает высокое содержание растворимой клетчатки. Он также имеет высокое содержание витаминов группы В.

С овсянкой все интересно. С одной стороны, цельнозерновая овсяная каша очень полезна, ведь в ней высокое содержание растворимой и нерастворимой клетчатки, антиоксидантов, от 11 до 15% белка, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и богатый микроэлементный состав. 60% семена составляет крахмал, и он разный. Часть крахмала овса является так называемым резистентным (устойчивым) к ферментативному расщеплению крахмалом, то есть в кишечнике он не становится глюкозой, а взамен достается кишечной микрофлоре.

Кукурузная крупа также относится к цельнозерновым, то есть полезным. Кроме макронутриентов: белка, крахмала, в том числе резистентного, и масла, кукуруза содержит антиоксидант лютеин, каротиноиды, витамин Е, практически все витамины группы В, калий и селен. Не все углеводы в кукурузе являются крахмалом, и это к лучшему.

Хитрости приготовления круп

Перед приготовлением крупу следует помыть, и варить в пропорции 1: 2,5-3. На одну чашку промытой гречки надо две с половиной чашки воды или кипятка. Можете взять 3, но тогда гречка будет сильно разваренная.

Такие каши, как пшено (просо), пшеничная и ячменная стоит снять с огня еще до того, как каша полностью приготовится. Когда на поверхности исчезнет "водичка", дно уже сгорит. Поэтому лучше вовремя накройте крышкой и потушите огонь. За пять минут каша будет готова.

Перловую крупу и целую пшеницу следует замочить за 3-8 часов до приготовления, и тоже заблаговременно снять с плиты.

Кукурузную кашу удобно готовить в горшке и в духовке.

Пшенную, ячневую и пшеничные каши не надо накрывать крышкой во время приготовления. А еще их надо иногда помешивать.

Еще один секрет как сделать кашу питательнее - это готовить ее на молочной сыворотке. Кислая среда увеличивает доступность микроэлементов, что есть в крупах. А сыворотка - это хороший источник кальция. Другое дело, что сыворотка стала достаточно редким продуктом в супермаркетах, но ее следует возвращать в наш обиход.

Есть смысл покупать так называемые органические крупы, то есть выращенные без применения фунгицидов. Это важно, хотя и некритично по сравнению с остальными рисками вокруг нас.

Только что купленные крупы, даже если они является стратегическим запасом, стоит пересыпать в герметичную тару, например, специальные контейнеры или хотя бы пластиковые бутылки из-под молока. Это сохранит крупу от моли, перепадов влажности, плесени и рассыпания по кладовке.

Напомним, что Супрун развенчала популярные мифы о лечении коронавируса.