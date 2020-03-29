Карантин в Україні: як скласти меню на тиждень і не набрати зайву вагу

Карантин в Україні введений для того, щоб знизити ризик поширення коронавірусу по країні. Спочатку карантин ввели до 3 квітня, але було прийнято рішення продовжити його до 24 квітня. Більшість українців перейшли на дистанційне навчання та віддалену роботу. Як багато скаржаться в соціальних мережах, через постійне перебування вдома всією сім'єю, люди стали більше їсти та почали набирати вагу.

Лікар-дієтолог розповів українцям, як потрібно правильно складати меню на тиждень в умовах карантину і від яких продуктів треба відмовитися, через те, що фізичне навантаження знижено. Про це Сергій Антонюк повідомив у коментарі для видання OBOZREVATEL.

"Перше, що потрібно зробити в умовах карантину та вимушеної ізоляції – це відмовитися від цукру. Якщо ви не хочете набрати зайву вагу в умовах обмеженого навантаження – відмовляйтеся від цукру", - сказав дієтолог і додав, що варто також викреслити з щоденного раціону швидкі вуглеводи, бо вони не тільки створюють відчуття ситості, але і створюють жирові відкладення.

"Швидкі вуглеводи містяться в манній крупі, в білому хлібі, у випічці. Тому, якщо говорити про правильне харчування протягом тижня, перше, що потрібно зробити – прибрати всі продукти, що містять цукор і продукти, що містять швидкі вуглеводи", - пояснив Антонюк.

Він розповів, що протягом тижня можна спокійно їсти гречку і нешліфований рис, і не варто зловживати шліфованим рисом, тому, що він належить до швидких вуглеводів. З макаронних виробів дієтолог рекомендує тільки макарони з твердих сортів пшениці.

"Звичайні макарони будуть відкладатися на боках у вигляді зайвих кілограмів, тим більше, якщо ви будете їсти макарони протягом тижня", - резюмував Антонюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун назвали каші, які корисно їсти в період карантину.