Карантин в Украине: родителям дошкольников приготовили сюрприз с детсадами

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Скорее всего, Кабинет министров на заседании 22 апреля продлит карантинные меры. Об этом рассказывал глава Минздрава Максим Степанов. Украинцев с маленькими детьми волнует вопрос, когда же снова откроются десткие сады. Пока что правительство этого делать не намерено, но для родителей малышей приготовили такой сюрприз - открытие виртуального детского сада. Об этом сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Квалифицированные воспитатели ежедневно будут устраивать три активности по 30 минут каждая в режиме онлайн. Виртуальный садик стартует с 23 апреля.

"Детский садик онлайн будет работать на сайте Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19", - рассказал Владимир Бондаренко.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко посоветовал воспользоваться такой возможность обучения для малышей и напомнил, что карантин совсем не означает слово каникулы.

Как сообщалось ранее, Минобразования из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков.

Также мы писали о том, что после громкого скандала из-за ошибок учителей на уроках школы онлайн в министерстве приняли решение, как избежать подобных эксцессов впредь.