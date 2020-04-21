Карантин в Україні: батькам дошкільнят приготували сюрприз з дитсадками

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Швидше за все, Кабінет міністрів на засіданні 22 квітня продовжить карантинні заходи. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов. Українців з маленькими дітьми хвилює питання, коли ж знову відкриються дитячі садки. Поки що уряд цього робити не збирається, але для батьків малюків приготували такий сюрприз - відкриття віртуального дитячого садка. Про це повідомив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

Кваліфіковані вихователі щодня будуть влаштовувати три активності по 30 хвилин кожна в режимі онлайн. Віртуальний садок стартує з 23 квітня.

"Дитячий садок онлайн буде працювати на сайті Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19", - розповів Володимир Бондаренко.

Радник мера Києва Володимир Бондаренко порадив скористатися такою можливість навчання для малюків і нагадав, що карантин зовсім не означає слово канікули.

Як повідомлялося раніше, Міносвіти через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвінків.

Також ми писали про те, що після гучного скандалу через помилrb вчителів на уроках школи онлайн в міністерстві прийняли рішення, як уникнути подібних ексцесів надалі.