Карантин в Украине продлят до 22 мая, но смягчат: что изменится

Карантин в Украине решили продлить до 22 мая, но в то же время с 11 мая начнется ослабление карантинных ограничений по плану, разработанному Кабинетом министров накануне. Такое заявление сделал Денис Шмыгаль, на брифинге 4 мая.

Ранее в Минздраве уже заявили, что уже с 5 мая в Украине разрешат проведение плановых операций, что были заморожены на время карантина. При этом любое оперативное вмешательство будет проводиться только после ПЦР-теста на COVID-19.

С 11 мая в Украине откроют ряд заведений и общественных мест. Но работа будет разрешена только там, где будет соответствие ряду требований: 10 квадратных метров на человека, контроль температуры в некоторых случаях, маски, дезинфекция.

11 мая в Украине изменится следующее:

откроются парки, скверы, зоны отдыха;

начнут работать парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;

разрешат работу летним площадкам кафе и ресторанов;

заведения общепита смогут обслуживать посетителей на вынос;

разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме ТРЦ);

заработают предприятия бытового обслуживания населения;

откроются музеи и библиотеки;

будут принимать стоматологии;

разрешат работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;

смогут проводиться тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

В правительстве отметили, что это пока предварительный план, который рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Отметим, что в Украине два дня подряд отмечается снижение количества заболевших. Но статистика понедельника не очень показательна, ведь по выходным стандартно меньше обращений.

Ранее мы писали, когда в Украине заработает метрополитен. В Офисе президента рассказали, как будут запускать общественный транспорт.