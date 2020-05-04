Карантин в Украине продлят до 22 мая, но смягчат: что изменится

Карантинные ограничения в Украине будут действовать до 22 мая
Карантин в Украине решили продлить до 22 мая, но в то же время с 11 мая начнется ослабление карантинных ограничений по плану, разработанному Кабинетом министров накануне. Такое заявление сделал Денис Шмыгаль, на брифинге 4 мая.
Ранее в Минздраве уже заявили, что уже с 5 мая в Украине разрешат проведение плановых операций, что были заморожены на время карантина. При этом любое оперативное вмешательство будет проводиться только после ПЦР-теста на COVID-19.
С 11 мая в Украине откроют ряд заведений и общественных мест. Но работа будет разрешена только там, где будет соответствие ряду требований: 10 квадратных метров на человека, контроль температуры в некоторых случаях, маски, дезинфекция.
11 мая в Украине изменится следующее:
В правительстве отметили, что это пока предварительный план, который рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.
Отметим, что в Украине два дня подряд отмечается снижение количества заболевших. Но статистика понедельника не очень показательна, ведь по выходным стандартно меньше обращений.
Ранее мы писали, когда в Украине заработает метрополитен. В Офисе президента рассказали, как будут запускать общественный транспорт.