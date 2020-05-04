Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але пом'якшать: що зміниться

Карантин в Україні вирішили продовжити до 22 травня, але в той же час з 11 травня почнеться ослаблення карантинних обмежень за планом, розробленим Кабінетом міністрів напередодні. Таку заяву зробив Денис Шмигаль, на брифінгу 4 травня.

Раніше в МОЗ заявили, що вже з 5 травня в Україні дозволять проведення планових операцій, що були заморожені на час карантину. При цьому будь-яке оперативне втручання буде проводитися тільки після ПЛР-тесту на COVID-19.

З 11 травня в Україні відкриють ряд закладів та громадських місць. Але робота буде дозволена тільки там, де буде відповідність ряду вимог: 10 квадратних метрів на людину, контроль температури в деяких випадках, маски, дезінфекція.

11 травня в Україні зміниться наступне:

відкриються парки, сквери, зони відпочинку;

почнуть працювати перукарні та салони краси, манікюрні салони;

дозволять роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів;

заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос;

дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (крім ТРЦ);

запрацюють підприємства побутового обслуговування населення;

відкриються музеї та бібліотеки;

будуть приймати стоматології;

дозволять роботу адвокатів, аудиторів, нотаріусів;

зможуть проводитися тренування командних видів спорту для професійних команд.

В уряді зазначили, що це поки що попередній план, який розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Зазначимо, що в Україні два дні поспіль відзначається зниження кількості захворілих. Але статистика понеділка не дуже показова, адже на вихідних стандартно менше звернень.

Раніше ми писали, коли в Україні запрацює метрополітен. В Офісі президента розповіли, як будуть запускати громадський транспорт.