Карантин в Украине не отменят: появилось официальное заявление

Карантин в Украине не отменят 24 апреля, если произойдет стремительный скачок заболевших коронавирусом после Пасхи. Когда будут известны сроки карантина, как украинцы будут выходить из жестких ограничений - в материале Styler.

Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что пока украинская система здравоохранения справляется с заболевшими. Но если количество больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных COVID-19, то карантин будет продлен. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

По словам Ляшко, о том, будет ли продлен карантин и на сколько, будет известно на следующей неделе, после празднования Пасхи. Тем временем, в правительстве разрабатывают разные сценарии, по которым Украина будет выходить из карантина - вероятно это будет постепенное смягчение.

Отметим, что ранее Виктор Ляшко заявлял, что после Пасхи ожидается резкое увеличение заболевших коронавирусом. Все зависит от того, останутся ли украинцы на праздники дома или же пойдут в церкви или по гостям.

Также заместитель министра здравоохранения рассказал, что в Украине тестируют на COVID-19 тем, кто в них нуждается по алгоритмам Всемирной организации здравоохранения. Всего в стране проводят около 5 тысяч тестов в сутки.

Что касается массового тестирования, то в Минздраве потребности в этом не видят, так как 40 миллионов украинцев за один день не проверят. А тест в первые 3-4 дня инкубационного периода будет отрицательным, и у человека возникнет ложное чувство безопасности.

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине (видео: YouTube/Радио Свобода)

Напомним, что в Украине карантин ввели 12 марта и длится он должен был до 3 апреля, но позже меры были продлены до 24 апреля, а с 6 апреля карантин ужесточили и ввели обязательный масочный режим.

Ранее мы писали, что карантин, вероятно, будет продлен до 12 мая.

Также сообщалось, что легендарный украинский комик Георгий Делиев призвал украинцев прийти в церковь на Пасху.