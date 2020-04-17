Карантин в Україні не скасують: з'явилася офіційна заява

Карантин в Україні не скасують 24 квітня, якщо відбудеться стрімкий стрибок хворих на коронавірус після Великодня. Коли будуть відомі терміни карантину, як українці будуть виходити з жорстких обмежень - у матеріалі Styler.

Так, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко каже, що поки що українська система охорони здоров'я справляється з хворими. Але якщо кількість хворих буде зростати більш ніж на 2% від усіх інфікованих COVID-19, то карантин буде продовжено. Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Ляшка, про те, чи буде продовжено карантин і на скільки, стане відомо наступного тижня, після святкування Великодня. Тим часом, в уряді розробляють різні сценарії, за якими Україна буде виходити з карантину - ймовірно це буде поступове пом'якшення.

Відзначимо, що раніше Віктор Ляшко заявляв, що після Великодня очікується різке збільшення хворих на коронавірус. Все залежить від того, чи залишаться українці на свята вдома або ж підуть до церкви або по гостях.

Також заступник міністра охорони здоров'я розповів, що в Україні тестують на COVID-19 тим, хто в них потребує за алгоритмами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всього в країні проводять близько 5 тисяч тестів на добу.

Що стосується масового тестування, то в МОЗ потреби в цьому не бачать, оскільки 40 мільйонів українців за один день не перевірять. А тест в перші 3-4 дні інкубаційного періоду буде негативним, і у людини виникне помилкове відчуття безпеки.

Ляшко розповів про продовження карантину в Україні (відео: YouTube/Радіо Свобода)

Нагадаємо, що в Україні карантин ввели 12 березня і тривати він мав до 3 квітня, але пізніше заходи були продовжені до 24 квітня, а з 6 квітня карантин посилили і ввели обов'язковий масковий режим.

Раніше ми писали, що карантин, ймовірно, буде продовжений до 12 травня.

Також повідомлялося, що легендарний український комік Георгій Делієв закликав українців прийти до церкви на Великдень.