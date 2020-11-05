Карантин в Украине собираются ужесточить: какие ограничения могут ввести в ближайшие дни

В Украине готовятся ужесточить карантин (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве предлагают несколько вариантов ужесточения карантина в Украине

В Украине стремительно растет количество больных с коронавирусом, и цифры становятся все выше ежедневно. В правительстве рассматривают различные варианты ужесточения карантина – от ограничений в выходные дни до "черных зон" в отдельных регионах.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав предлагает запретить все массовые культурные мероприятия, ограничить работу детских комнат и зон в ТРЦ, фитнесс-залов, бассейнов, зон питания и спортивных залов. Об этом он сообщил на пресс-брифинге в четверг, 5 ноября.

"Система здравоохранения не безгранична, она сегодня спасает всех, кто нуждается в медицинской помощи, но нам нужна помощь от граждан Украины, от различных сфер бизнеса. Сегодня мы хотим, как Минздрав предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины", - заявил главный санитарный врач.

Он отметил, что полностью закрывать все ТРЦ не нужно, но вот ограничения ввести необходимо.

"Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые вещи, чтобы это не влияло на экономику нашей страны", - подчеркнул Ляшко.

Кроме того, по мнению главного санитарного врача, нужно ограничить деятельность спортивных залов, фитнесс-центров, бассейнов и тех объектов, которые не соблюдают санитарные нормы.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, ограничения могут коснуться только в выходные дни – будет запрещена полностью работа театров, кинотеатров и спортивных учреждений в субботу и воскресенье.

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное – это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - подчеркнул министр в эфире канала "Украина 24".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в метрополитене Киева ужесточат контроль соблюдения карантина.

А также мы писали о том, что в Украине могут ввести "черную зону" карантина вместо локдауна.