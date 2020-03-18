Карантин в Украине: кого ждут крупные прибавки к зарплате и пенсии

Карантин в Украине связан с рядом экономических рисков для населения, поэтому власти решили изменить законодательство на время ограничительных мер. В законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" говорится также о социальных мерах, которые должны помочь гражданам адаптироваться к условиям карантина.

Как сообщается, утвержденный закон предполагает реализацию целого ряда мер, направленных на социальную защиту граждан.

Соцпособия для беженцев. На период действия карантина запрещается снимать временно перемещенных лиц с учета из-за их отсутствия более двух месяцев по месту жительства. А также контролировать выплаты им социальных пособий по месту жительства.

Штрафы и пени по коммуналке. На период карантина и 30 дней после него запрещается зачислять пеню и штрафы за неоплаченные коммунальные услуги, приостанавливать предоставление таких услуг из-за неуплаты, выселять граждан из их жилья по решению суда за неуплату жилкомуслуг (даже если такое решение суда принято).

Контроль цен на лекарства. Кабмин обязан обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Прибавка к зарплате медикам. В течение недели правительство обязано установить доплаты медработникам в размере до 200% зарплаты.

Прибавка к зарплате работникам, обеспечивающим жизнедеятельность населения. В течение недели правительство должно установить доплаты к зарплате также отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Пенсионерам доплатят 1000 гривен. Кабинет министров Украины во время карантина в связи с коронавирусом должен подготовить дополнительные выплаты пенсионерам с низким уровнем дохода. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Субсидии. Кабмин в течение двух дней после вступления закона в силу должен разработать и утвердить меры в рамках своей компетенции, а также подать на рассмотрение парламента законопроект, которым регулируется вопрос субсидий населению. Как предполагается, документ должен предусматривать, что субсидия в последующий период будет предоставлена всем без исключения хозяйствам, получающим ее в текущий период. Обращаться с заявлением не нужно. Также предполагается, что число получателей субсидий будет расширено. Кроме того, в правительственном проекте должна содержаться норма, разрешающая приостановку на период карантина основных выплат по ипотеке.

Целью таких социальных мер является одновременная поддержка граждан в период сложной жизненной ситуации, а также обеспечить их защиту в период карантина.

Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

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