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В правительстве разработают программу кредитных каникул для бизнеса

Новости » Экономика     17.03.2020 - 00:18
В правительстве разработают программу кредитных каникул для бизнеса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет преимущественно о большие кредиты

Кабинет министров Украины сейчас разрабатывает программу кредитных каникул в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам президента, программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса ожидается от Национального банка и Министерства финансов, а также государственных и коммерческих банков.

"Сейчас работает правительство. Хоть нам и тяжело, хоть мы и не Франция и экономика у нас не такая крепкая, как у многих европейских стран, но они должны разработать программу (кредитных каникул, - ред.). Я дал им указ... Будет несколько структурных программ по поводу каникул... имеется в виду - не платить большие кредиты", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставление финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

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