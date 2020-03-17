Кабмин усилил карантинные меры: что решило правительство

Кабмин усилил карантин в связи с угрозой распространения коронавируса
Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Так, Кабмин решил:
Вместе с тем, разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.
Отметим, в Киеве с 17 марта ужесточаются ограничения в связи в карантином: закрываются все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничивается перемещение по городу и между другими населенными пунктами; будуть работать банкоматы, заправки, аптеки и продуктовые магазины.
Ранее в Минздраве предлагали внести изменения в движение общественного транспорта, ограничить до 10 людей в группах, а также запретить передвижение внутри страны.
РБК-Украина писало, что сегодня в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. В Украине получено 7 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (2) и Житомирская (1) области и Киев (2).
Также с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закрыла границу для иностранцев.