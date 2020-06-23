Карантин в Украине: кого и за что теперь могут оштрафовать

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В МВД рассказали, как будут контролировать соблюдение карантинных мер в Украине

В Украине продолжили карантин в связи с пандемией коронавируса до 31 июля. Часть регионов уже перешли на адаптивный карантин, а часть вынуждена была ужесточить карантинные меры из-за роста инфицированных.

С 22 июня в Украине усилили контроль за соблюдением карантинных правил. Как и кого будут карать штрафами за нарушения, рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в комментарии для канала "Украина 24".

"За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином", - отметил советник министра.

Он добавил, что любая торговая сеть несет ответственность за нарушение карантинных мер, если она не обеспечивает соблюдение правил.

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и, если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", - добавил Мартыненко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в двух курортных областях Украины усилили карантин и писали, что будет запрещено с 22 июня.

А также мы рассказывали о том, что во Львовской области продлили карантин и запустили транспорт.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова