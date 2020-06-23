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Карантин в Україні: кого і за що тепер можуть оштрафувати

STYLERЖиття    23.06.2020 - 07:49
Карантин в Україні: кого і за що тепер можуть оштрафувати
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

У МВС розповіли, як будуть контролювати дотримання карантинних заходів в Україні

В Україні продовжили карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу до 31 липня. Частина регіонів вже перейшли на адаптивний карантин, а частина змушена була посилити карантинні заходи через зростання інфікованих.

З 22 червня в Україні посилили контроль за дотриманням карантинних правил. Як і кого будуть карати штрафами за порушення, розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в коментарі для каналу "Україна 24".

"За порушення штрафуємо більше звичайних громадян, але й організацій штрафується теж багато. Через погіршення ситуації із захворюваністю від сьогодні почався більш жорсткий контроль за дотриманням заходів, пов'язаних з карантином", - зазначив радник міністра.

Він додав, що будь-яка торгова мережа несе відповідальність за порушення карантинних заходів, якщо вона не забезпечує дотримання правил.

"У нас карантинними заходами передбачено, що маска повинна закривати ніс і рот, і, якщо хтось носить її по-іншому, це порушення, за яке можуть скласти протокол. Ситуація працює більше на то, щоб запобігати порушенням, але на цьому тижні ми почали жорстко контролювати дотримання обмежень", - додав Мартиненко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у двох курортних областях України посилили карантин і писали, що буде заборонено з 22 червня.

А також ми розповідали про те, що у Львівській області продовжили карантин і запустили транспорт.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України карантинКиївштраф
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