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Карантин в Украине не имеет научного обоснования: эксперт жестко прошелся по ограничениям

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 20:21
Карантин в Украине не имеет научного обоснования: эксперт жестко прошелся по ограничениям Карантин в Украине не имеет научного обоснования (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине ввели карантин и продолжают менять ограничения люди, которые не являются эпидемиологами. Все решения касаемо карантина не имеют научного обоснования, считает генетик и доктор медицинских наук Виктор Досенко.

Об этом эксперт заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению специалиста, доверить задачу разработки карантинных норм должны были именно эпидемиологам.

"Есть специалисты, которые называются эпидемиологами. Именно они должны принимать решения по карантину. К сожалению, у нас в стране нет эпидемиологов доказанных, с научными публикациями, ни одного, представляете? Поэтому прежде всего за всеми этими решениями нет научного обоснования, нет авторитета. Кому я должен доверять? Господину Степанову, который три дня работал врачом? Господину Ляшко, который занимался общественной активностью? Ольге Голубовской, которая генерирует бред периодически? Где тот эксперт, за которым должно быть экспертное мнение? Этого человека надо было привлечь давно", - заявил Досенко.

По его словам, в Украине "недостаток экспертизы в этом плане", поэтому следует привлекать международных экспертов.

"Квалифицированные эпидемиологи должны к этому подходить индивидуально и дать действительно качественные рекомендации. А без этого – это самоуправство", - пояснил Досенко.

Напомним, что ранее в Украине снова перераспределили "красные зоны" карантина.

До этого действующий глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что карантин в Украине продлится как минимум до конца 2021 года.

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