Карантин в Україні не має наукового обгрунтування: експерт жорстко пройшовся по обмеженням

В Україні запровадили карантин і продовжують змінювати обмеження люди, які не є епідеміологами. Всі рішення щодо карантину не мають наукового обґрунтування, вважає генетик і доктор медичних наук Віктор Досенко.

На думку фахівця, довірити завдання розробки карантинних норм повинні були саме епідеміологам.

"Є фахівці, які називаються епідеміологами. Саме вони повинні приймати рішення по карантину. На жаль, у нас в країні немає епідеміологів доведених, з науковими публікаціями, жодного, уявляєте? Тому насамперед за всіма цими рішеннями немає ні наукового обгрунтування, ні авторитету. Кому я повинен довіряти? Пану Степанову, який три дні працював лікарем? Пану Ляшку, який займався громадською активністю? Ользі Голубовській, яка генерує маячня періодично? Де той експерт, за яким має бути експертна думка? Цю людину треба було залучити давно", - заявив Досенко.

За його словами, в Україні "недолік експертизи в цьому плані", тому слід залучати міжнародних експертів.

"Кваліфіковані епідеміологи мають до цього підходити індивідуально і дати дійсно якісні рекомендації. А без цього – це самоуправство", - пояснив Досенко.