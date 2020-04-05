Карантин в Украине: как будут работать налоговые и штрафные каникулы в апреле

В Украине на период карантина запрещены штрафы, пени и проверки
Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Власти приняли решение остановить междугородние и международные перевозки, временно остановить работу метро в крупных городах, закрыли все торговые центры, рестораны и магазины, кроме продуктовых, аптек, магазинов с химией и зоотоваров. Владельцы торговых точек несут колоссальные убытки и было решено поддержать средний и мелкий бизнес в карантине – штрафными и налоговыми каникулами.
С 1 марта по 31 мая предприниматели ФЛП и самозанятые граждане освобождены от уплаты ЕСВ. Отменены штрафы и пеня за несвоевременную оплату или неполную оплату ЕСВ, а также за несвоевременное предоставление отчетности.
Отменен налог на коммерческую недвижимость и землю.
С 1 марта по 31 мая бизнесмены освобождены от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Однако это не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.
Все проверки в период с 18 марта по 31 мая отменены.
Введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий "упрощенцев" отсрочено на три месяца.
Срок подачи головой декларации об имущественном состоянии и доходах продлен до 1 июля.
Также в период с 1 марта по 30 апреля не будет начисляться и уплачиваться плата за землю.
От налогообложения освобождены объекты нежилой недвижимости, которая находится в собственности физических или физических лиц.
Бизнес, который не может заплатить арендную плату из-за карантина – будет освобожден от оплаты.
Нацбанк рекомендовал украинским банкам не вводить штрафы и пеню за просроченные текущие кредиты на период карантина. Это не освобождение от оплаты, а всего лишь отсрочка.
Проценты по кредитам будут начисляться, также, как и проценты по депозитам. Однако оплатить проценты по кредитам можно будет позже. Все штрафы и пени на период карантина запрещены законом.
Также на период реструктуризации банки не имеют права повышать ставки по кредитам и не имеют права требовать комиссию за проведение процедуры. Порядок предоставления кредитных каникул будет зависеть от конкретных случаев, а также от договоренностей клиента с банком.
Напомним, ранее мы писали о том, какие нововведения ждут украинцев в апреле.