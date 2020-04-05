Карантин в Україні: як будуть працювати податкові та штрафні канікули в квітні

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу. Влада прийняла рішення зупинити міжміські та міжнародні перевезення, тимчасово зупинити роботу метро у великих містах, закрили всі торгові центри, ресторани та магазини, окрім продуктових, аптек, магазинів з хімією і зоотоварів. Власники торгових точок зазнали збитків і було вирішено підтримати середній і дрібний бізнес у карантині – штрафними та податковими канікулами.

Податкові канікули

З 1 березня по 31 травня підприємці ФОП та самозайняті громадяни звільнені від сплати ЄСВ. Скасовані штрафи та пеня за несвоєчасну сплату або неповну сплату ЄСВ, а також за несвоєчасне подання звітності.

Скасований податок на комерційну нерухомість і землю.

З 1 березня по 31 травня бізнесмени звільнені від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Однак це не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів і ренти.

Усі перевірки у період з 18 березня по 31 травня скасовано.

Запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для всіх категорій "спрощенців" відтерміновано на три місяці.

Термін подачі головою декларації про майновий стан і доходи продовжено до 1 липня.

Також в період з 1 березня по 30 квітня не буде нараховуватися і сплачуватися плата за землю.

Від оподаткування звільнені об'єкти нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних або фізичних осіб.

Бізнес, який не може заплатити орендну плату за карантину – буде звільнений від оплати.

Штрафні канікули

Нацбанк рекомендував українським банкам не вводити штрафи та пеню за прострочені поточні кредити на період карантину. Це не звільнення від оплати, а всього лише відстрочка.

Відсотки по кредитах будуть нараховуватися, також, як і відсотки за депозитами. Однак сплатити відсотки за кредитами можна буде пізніше. Всі штрафи та пені на період карантину заборонено законом.

Також на період реструктуризації банки не мають права підвищувати ставки по кредитах та не мають права вимагати комісію за проведення процедури. Порядок надання кредитних канікул буде залежати від конкретних випадків, а також від домовленостей клієнта з банком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нововведення чекають на українців у квітні.