ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине собираются продлить карантин: названа дата

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 15:44
В Украине собираются продлить карантин: названа дата
Карантин в Украине могут продлить (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за коронавируса могут продлить до 15 мая

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля, но поскольку каждый день количество инфицированных растет, правительство может продлить специальные меры до 15 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая. На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом.17 наших сограждан погибло задыхаясь, в мучениях", - написал Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что эпидемия закончится, когда инфицированный человек, до момента выявления у него заболевания успевает заразить меньше одного человека.

"Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - сообщил Геращенко.

Как мы ранее писали, в связи с быстрым распространением COVID-19, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой усилить меры карантина. Он также призвал жителей города не выходить на улицы без крайней необходимости. Кличко предложил ограничить посещение парков, скверов, детских площадок, а также работу некоторых предприятий.

Доплаты из-за карантина: украинским пенсионерам подготовили сюрприз Минздрав анонсировал ужесточение карантина в Украине
Новости Украины карантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь