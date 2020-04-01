В Украине собираются продлить карантин: названа дата

Карантин в Украине могут продлить (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за коронавируса могут продлить до 15 мая

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля, но поскольку каждый день количество инфицированных растет, правительство может продлить специальные меры до 15 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая. На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом.17 наших сограждан погибло задыхаясь, в мучениях", - написал Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что эпидемия закончится, когда инфицированный человек, до момента выявления у него заболевания успевает заразить меньше одного человека.

"Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - сообщил Геращенко.

Как мы ранее писали, в связи с быстрым распространением COVID-19, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой усилить меры карантина. Он также призвал жителей города не выходить на улицы без крайней необходимости. Кличко предложил ограничить посещение парков, скверов, детских площадок, а также работу некоторых предприятий.