Карантин в Украине: как дальше будут учиться школьники

Школьники будут получать знания онлайн (Коллаж РБК-Украина)

Украинские школьники во время карантина из-за коронавируса будут учиться онлайн

Карантин из-за коронавируса в Украине ввели 12 марта по 24 апреля. Школьники с 6 апреля будут получать свои знания в онлайн-режиме. Именно с этой даты стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается одиннадцать предметов", – сказал Зеленский.

Получать знания онлайн школьники смогут на Facebook и YouTube. Уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые входят в образовательный проект.

"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А поэтому остаемся дома, учимся дома", - отметил Зеленский.

Как мы ранее писали, Министерство образования и науки уже отменило госаттестацию для 4-х и 9-х классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. Если так произойдет, поступать абитуриенты будут в начале октября 2020 года.