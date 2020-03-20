Карантин и общественный транспорт: украинцев обрадовали решением

Транспортный коллапс из-за карантина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцам пообещали решить проблему с транспортом в крупных городах

В Украине введен карантин до 3 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. В крупных городах приостановили работу метро, ТРЦ, ресторанов и многих учреждений. Остановлены междугородние перевозки с помощью железной дороги, авиа и автобусов.

Однако в городах работает транспорт, который доставляет на работу тех, кто не может в условиях карантина перейти на удаленную работу. Уже третий вдень в стране наблюдается транспортный коллапс, так как введены строгие ограничения в городском транспорте – не более 10 человек в салоне и обязательно в масках. Люди штурмом берут автобусы и закидывают камнями троллейбусы. Многие просто не могут добраться до работы и стоят в очередях по 3-4 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех руководителей областей эффективно решить проблемы транспорта в регионах и максимально добавить автобусы и маршрутки на популярных направлениях.

"Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал Зеленский и добавил, что увеличение количества маршруток, автобусов и троллейбусов поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 человек.

Как отметил мер Киева Виталий Кличко, в пятницу, 20 марта, на городские маршруты вышло дополнительно еще 200 единиц транспорта.

"Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые раньше подвозили людей к метро, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что люди все равно ездят много", - отметил мер и добавил, что службы такси Bolt и Uber будут бесплатно возить врачей на работу.

Он еще раз обратился к жителям и гостям столицы с просьбой без особой потребности не выходить из дома и отметил, что городской транспорт работает в первую очередь для тех, кто обеспечивает безопасность граждан.

"Я хочу обратиться к каждому киевлянину: пожалуйста, если у вас нет острой необходимости выходить из дома, оставайтесь дома. Вы, пользуясь общественным транспортом, автоматически входите в группу риска. Мы призываем людей, в первую очередь пожилого возраста, оставаться дома. Люди, к сожалению, не слышат. И продолжают нарушать ограничения", - сказал Кличко и отметил, что городской транспорт в первую очередь, для медиков, полиции, спасателей и тех, кто работает на предприятиях, которые обеспечивают жизнеобеспечение города.

"Все остальные должны оставаться дома. Не стоит недооценивать риски. Пожалуйста, будьте осторожными", - резюмировал мер Киева.

Брифинг мера Киева Виталия Кличко 20 марта