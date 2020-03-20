В Киеве запустили дополнительные маршрутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве изменили маршруты, которые подвозили людей к метро

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в столице выехало 200 дополнительных маршруток. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Также в Киеве изменили маршруты, которые подвозили людей к метро.

"В результатат переговоров сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые подвозили людей к метро. Некоторые из них продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы", - заявил Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

Накануне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмировали автобуси, а полиция пыталась их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стояли 2-3 часа.