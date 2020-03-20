Карантин і громадський транспорт: українців порадували рішенням

Транспортний колапс через карантин (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям пообіцяли вирішити проблему з транспортом у великих містах

В Україні введено карантин до 3 квітня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. У великих містах призупинили роботу метро, ТРЦ, ресторанів і багатьох установ. Зупинені міжміські перевезення залізницею, авіа та автобусами.

Проте в містах працює транспорт, який доставляє на роботу тих, хто не може в умовах карантину перейти на віддалену роботу. Вже третій день в країні спостерігається транспортний колапс, оскільки введені суворі обмеження в міському транспорті – не більше 10 осіб в салоні та обов'язково в масках. Люди штурмом беруть автобуси та закидають камінням тролейбуси. Багато хто просто не може дістатися до роботи та стоїть у чергах по 3-4 години.

Президент України Володимир Зеленський закликав всіх керівників областей ефективно розв'язувати проблеми транспорту в регіонах і максимально додати автобуси та маршрутки на популярних напрямках.

"Я закликаю кожного голови ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно та ефективно розв'язувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців", - сказав Зеленський і додав, що збільшення кількості маршруток, автобусів і тролейбусів допоможе дотримуватися обмеження в 10 і 20 осіб.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, в п'ятницю, 20 березня, на міські маршрути вийшло додатково ще 200 одиниць транспорту.

"Сьогодні у Києві виїхали 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, які раніше підвозили людей до метро, деякі продовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони. Але бачимо, що люди все одно їздять багато", - зазначив мер і додав, що служби таксі Bolt і Über будуть безкоштовно возити лікарів на роботу.

Він ще раз звернувся до жителів і гостей столиці з проханням без особливої потреби не виходити з дому і зазначив, що міський транспорт працює в першу чергу для тих, хто забезпечує безпеку громадян.

"Я хочу звернутися до кожного киянина: будь ласка, якщо у вас немає гострої потреби виходити з дому, залишайтеся вдома. Ви, користуючись громадським транспортом, автоматично входите в групу ризику. Ми закликаємо людей, в першу чергу похилого віку, залишатися вдома. Люди, на жаль, не чують. І продовжують порушувати обмеження", - сказав він і зазначив, що міський транспорт в першу чергу, для медиків, поліції, рятувальників і тих, хто працює на підприємствах, які забезпечують життєзабезпечення міста.

"Всі інші повинні залишатися вдома. Не варто недооцінювати ризики. Будь ласка, будьте обережними", - резюмував мер Києва.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка 20 березня