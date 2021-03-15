Карантин нарушили все: названы причины закрытия Буковеля

Почему закрыли Буковель

Она отметила, что в соответствии с постановлением КМУ № 1236 ("Про установление карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий з целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2") в отдельных регионах может быть установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Так как Ивано-Франковская область усилила карантинные меры еще 26 февраля 2021 года, 12 марта сотрудники правоохранительных органов провели проверку в Буковеле из-за нарушений карантина и в том числе – блокировали работу подъемников.

"Напомню, что Ивано-Франковский регион вошел в "красную" зону еще 26 февраля 2021 года, но горнолыжные курорты продолжительное время продолжали работать, чем нарушали ряд запретов, которые предусмотрены постановлением КМУ №1236, а именно:

Прием посетителей в кафе, барах и ресторанах

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, таких как бильярд, боулинг и т.д.

Прием посетителей в спортивных залах, фитнесс-центрах, бассейнах, саунах, чанах, которые работают на территории гостиниц и у частных владельцев.

Проведение спортивных и массовых мероприятий, но лыжники спокойно катались, пользовались подъемниками, брали в аренду снаряжение", - объяснила Цимановская и добавила, что были также нарушения масочного режима и рекомендованных норм безопасного дистанцирования.

Карантин нарушили не только в Буковеле, но и сами туристы

"На сегодняшний день, основная проблема в том, что туристы, которые приехали в Буковель и оплатили отдых наперед, не были готовы к закрытию курорта. Люди пытаются вернуть свои средства, но гостиничные комплексы предлагают лишь заполнить соответствующую форму и перебронировать даты отпуска на другой период. С точки зрения законодательства, условия карантина нарушил не только туристический комплекс, но и туристы, которые приехали в регион с высоким уровнем эпидемиологической опасности, не придерживаясь ни масочного режима, ни дистанции", - объяснила адвокат.

Должны ли вернуть туристам деньги



Цимановская отметила, что владельцы гостиничных комплексов должны вернуть туристам деньги за неиспользованный отдых.

"Тем не менее, субъекты хозяйствования курорта обязаны вернуть денежные средства тем посетителям, которые оплатили услуги заранее, и понесли дополнительные расходы в связи со срочным выселением из отелей и поиском транспорта, чтобы добраться домой", - резюмировала адвокат.