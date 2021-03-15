Карантин порушили всі: названі причини закриття Буковеля

Чому закрили Буковель

Вона зазначила, що згідно з постановою КМУ № 1236 ("Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2") в окремих регіонах може бути встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки

Оскільки Івано-Франківська область посилила карантинні заходи ще 26 лютого 2021 року, 12 березня співробітники правоохоронних органів провели перевірку в Буковелі через порушення карантину і в тому числі – блокували роботу підйомників.

"Нагадаю, що Івано-Франківський регіон увійшов в "червону" зону ще 26 лютого 2021 року, але гірськолижні курорти тривалий час продовжували працювати, чим порушували ряд заборон, які передбачені постановою КМУ №1236, а саме:

Прийом відвідувачів у кафе, барах і ресторанах

Прийом відвідувачів у закладах розважальної діяльності, таких як більярд, боулінг і тд.

Прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, саунах, чанах, які працюють на території готелів і у приватних власників.

Проведення спортивних і масових заходів, але лижники спокійно каталися, користувалися підйомниками, брали в оренду спорядження", - пояснила Цимановська і додала, що були також порушення маскового режиму та рекомендовані норми безпечного дистанціювання.

Карантин порушили не тільки в Буковелі, але і самі туристи

"На сьогодні основна проблема в тому, що туристи, які приїхали в Буковель та сплатили відпочинок наперед, не були готові до закриття курорту. Люди намагаються повернути свої кошти, але готельні комплекси пропонують лише заповнити відповідну форму і перебронювати дати відпустки на інший період. З точки зору законодавства, умови карантину порушив не тільки туристичний комплекс, але і туристи, які приїхали в регіон з високим рівнем епідеміологічної небезпеки, не дотримуючись ні масочного режиму, ні дистанції", - пояснила адвокат.

Чи повинні повертати туристам гроші

Цимановська зазначила, що власники готельних комплексів повинні повернути туристам гроші за невикористаний відпочинок.

"Тем не менш, суб'єкти господарювання курорту зобов'язані повернути грошові кошти тим відвідувачам, які оплатили послуги наперед, і понесли додаткові витрати у зв'язку з терміновим виселенням з готелів і пошуком транспорту, щоб добратися додому", - резюмувала адвокат.