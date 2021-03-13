Что происходит в закрытом Буковеле: новые фото и видео опустевшего курорта

Буковель закрыли на карантин с 13 марта, и предварительно до 27 марта работать популярный горнолыжный курорт не будет. В настоящее время через блокпосты на территории Поляницкой ОТО, где он расположен, пропускают только местных жителей и работников комплекса.

Что сейчас происходит в опустевшем Буковеле - смотрите в нашей новой подборке снимков с веб-камер на территории курорта.

Как видно на кадрах, на многочисленных локациях почти никого нет, сотрудники комплекса занимаются уборкой, демонтируют конструкции на ярмарочной площади около праздничной елки, другими мероприятиями. В то время как отдыхающих - единицы.

Буковельская ярмарка

Подъемники замерли, каток пуст, торговые точки - без клиентов. На склонах можно заметить лишь несколько лыжников, которые, похоже, только и рады такой внезапной пропаже традиционных огромных очередей.

Верхняя станция подъемников 14,15

Нижняя станция подъемника #3

Отметим, что в администрации Буковеля выступили с обращением к гражданам, которые должны были отдыхать на курорте в этот период, и пообещали обменять все купленные услуги не ранее, чем через две недели - после 27 марта.

Верхняя станция подъемника 12

Верхняя станция подъемников 11, 16

Верхняя станция подъемника 2

Верхняя станция подъемников 11, 16

Жесткий карантин, действующий на Прикарпатье с 26 февраля из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе, распространили и на Буковель решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС вчера вечером.

Обзорная камера. 7 подъемник

Каток

Жилая резиденция

Кафе "Bugi.L"

12 марта полицейские устроили проверку на территории курорта, зафиксировав очередные случаи нарушения введенных ограничений. Всего же по результатам мониторинга был составлен 51 админпротокол о нарушениях карантина, из которых 26 протоколов получили операторы подъемников.

Верхняя станция подъемника 17A

Ресторан "Кайзер"

Жилая резиденция. Ресепшн

В сети появилось видео из Буковеля, которое сняла киевлянка Ксения Хажиленко. На ролике в Facebook можно увидеть панораму опустевшего курортного комплекса.

Видео: Опустевший Буковель после закрытия на карантин 13 марта