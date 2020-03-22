Карантин могут продлить: названы основные риски для украинцев

Карантин в Украине из-за коронавируса могут продолжить. Власть рассматривает возможность того, что он будет длиться дольше, чем до 3 апреля, - по крайней мере до мая, а возможно затянется и на более длительный срок. По словам экспертов, такая ситуация может привести к большим экономическим потерям. И не только к ним. Когда закончится карантин в Украине - читайте в эксклюзивном материале STYLER.

"Карантин имеет для экономики Украины еще более негативные последствия, чем сам коронавирус. Результаты введения карантина в других странах свидетельствует об их неэффективности. В частности, в Италии и Испании вирус распространяется, несмотря на все запреты. Из-за транспортных ограничений, закрытия учреждений торговли и обслуживания, бюджеты всех уровней недополучат огромные средства. Кроме того произошло нарушение торговых и деловых связей, производственных процессов. Уже остановлена почти половина предприятий Украины. Работников отправляют в отпуск за свой счет. Миллионы граждан могут остаться без средств существования. Не исключен дефицит ряда товаров и рост цен. Продление карантина обернется катастрофой для украинской экономики и приведет к обнищанию народа", - говорит в комментарии Styler кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Большинство других экспертов соглашаются с ним.

"Продолжение карантина грозит еще большими проблемами для простых граждан. Трудности начинаются уже с начального этапа: как добраться до работы, не имея собственного авто. Это обойдет стороной только, скорее всего, сотрудников медицинской сферы, но, однако, что делать остальным украинцам? Курс доллара уже вырос. Так что это только вопрос времени - когда вырастут цены на продукты, топливо и все остальное. Так, его потом могут опять опустить, но снизятся ли вслед за этим цены? Как показывает практика, это делают не все производители. И на общенациональном уровне карантин тоже будет ощущаться. Эксперты уже прогнозируют падение ВВП на 5-9%, в зависимости от продолжительности ограничения. Теперь добавьте сюда, что часть людей выйдут на улицы уже безработными, а также спад мировой экономики из-за COVID-19. Сейчас уже вопрос стоит не в том, как повлияет карантин на нашу экономику, а какие шаги мы будем делать, чтобы выйти из этой ситуации", - говорит политолог Андрей Сухраков.

Карантин из-за коронавируса также может очень негативно повлиять на предпринимателей.

"Правительство все еще не озвучило план помощи бизнесу, который столкнулся не только с глобальными экономическими проблемами, но и ограничительными действиями из-за карантина. Поэтому бизнес, который нуждается в дополнительной поддержке, пока получает дополнительное сопротивление. Конечно, спасение жизней - это самый первый приоритет. Но правительства большинства стран мира, параллельно с карантином, внедряют программы поддержки экономики на миллиарды долларов", - рассказывает директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко.

Эксперт также отметил, что украинская экономика начала падать еще до карантина - в январе ВВП сократился на 0,5%.

"А из-за карантина, от которого пострадали сотни тысяч предприятий и миллионы людей оказались в зоне риска потери работы, - снижение ВВП будет еще больше. По результатам первого квартала 2020 года ВВП сократится на 1-2%. Пока только девальвация гривны помогает нашему бизнесу. Продление карантина - это сотни тысяч рабочих, которые будут уволены и перестанут получать средства. Это миллиарды гривен потерь для бюджета. И это проблемы с финансированием расходов бюджета. И если 1-2 недели такого режима экономика, хоть и с потерями, выдержит, то при большем сроке - может упасть еще сильнее, чем в 2014 или 2009 году", - добавляет он.

Напомним, ранее мы писали, как карантин отразится на работе бизнеса в Украине.

Также мы писали, что по состоянию на воскресенье, 22 марта, во Львовской области госпитализированы 20 человек с подозрением на коронавирус.