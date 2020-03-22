Карантин можуть продовжити: названі основні ризики для українців

Карантин в Україні через коронавірус можуть продовжити. Влада розглядає можливість того, що він буде тривати довше, ніж до 3 квітня, - принаймні до травня, а можливо затягнеться й на більш тривалий термін. За словами експертів, така ситуація може призвести до великих економічних втрат. І не лише до них. Коли закінчиться карантин в Україні - читайте в ексклюзивному матеріалі STYLER.

"Карантин має для економіки України ще більш негативні наслідки, ніж сам коронавірус. Результати запровадження карантину в інших країнах свідчить про їх неефективність. Зокрема, в Італії та Іспанії вірус розповсюджується, попри всі заборони. Через транспортні обмеження, закриття закладів торгівлі та обслуговування, бюджети всіх рівні недоотримають величезні кошти. Крім того відбулося порушення торговельних та ділових зв'язків, виробничих процесів. Вже зупинена майже половина підприємств України. Працівників відправляють у відпустку власним коштом. Мільйони громадян можуть залишитися без засобів існування. Не виключений дефіцит ряду товарів та зростання цін. Продовження карантину обернеться катастрофою для української економіки та призведе до зубожіння народу", - говорить у коментарі Styler кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Більшість інших експертів погоджуються з ним.

"Продовження карантину загрожує ще більшими проблемами для простих громадян. Труднощі починаються вже з початкового етапу: як дістатися до роботи, не маючи власного авто. Це обійде стороною тільки, швидше за все, співробітників медичної сфери, але, однак, що робити решті українців? Курс долара вже виріс. Так що це тільки питання часу - коли виростуть ціни на продукти, паливо і все інше. Так, його потім можуть знову опустити, але чи знизяться слідом за цим ціни? Як показує практика, це роблять не всі виробники. І на загальнонаціональному рівні карантин теж буде відчуватися. Експерти вже прогнозують падіння ВВП на 5-9%, в залежності від тривалості обмеження. Тепер додайте сюди, що частина людей вийдуть на вулиці вже безробітними, а також спад світової економіки через COVID-19. Зараз вже питання стоїть не в тому, як карантин вплине на нашу економіку, а які кроки ми будемо робити, щоб вийти з цієї ситуації", - каже політолог Андрій Сухраков.

Карантин через коронавірус також може дуже негативно вплинути на підприємців.

"Уряд все ще не озвучив план допомоги бізнесу, який стикнувся не тільки з глобальними економічними проблемами, а й обмежувальними діями через карантин. Тому бізнес, який потребує додаткової підтримки, поки отримує додатковий супротив. Звісно, порятунок життів - це найперший пріорітет. Але уряди більшості країн світу, паралельно з карантином, запроваджують програми підтримки економіки на мільярди доларів", - розповідає директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко.

Експерт також зауважив, що українська економіка почала падати ще до карантину - у січні ВВП скоротився на 0,5%.

"А через карантин, від якого постраждали сотні тисяч підприємств та мільйони людей опинилися у зоні ризику втрати роботи, - зниження ВВП буде ще більшим. За результатами першого кварталу 2020 року ВВП скоротиться на 1-2%. Поки лише девальвація гривні допомогає нашому бізнесу. Продовження карантину - це сотні тисяч робітників, які будуть звільнені та перестануть отримувати кошти. Це мільярди гривень втрат для бюджету. І це проблеми з фінансуванням видатків бюджету. І якщо 1-2 тижні такого режиму економіка, хоч і з втратами, витримає, то при більшому терміні - може впасти ще сильніше, ніж у 2014 чи 2009 році", - додає він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин позначиться на роботі бізнесу в Україні.

Також ми писали, що станом на неділю, 22 березня, у Львівській області госпіталізували 20 людей з підозрою на коронавірус.