Карантин в Украине могут продолжить и ужесточить: что известно

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине могут продлить после 3 апреля

Карантин в Украине могут продолжить. Он был введен с 17 марта по 3 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса в стране. По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения, три из них – смертельные. В МОЗ Украины заявили, что карантин могут не только продолжить, но и ужесточить. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на владу".

Виктор Ляшко отметил, что ситуация с продлением карантина будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.

"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет стопроцентно продлен", - заявил главный санитарный врач.

Он рассказал, что в Украине начали диагностировать коронавирус у людей, которые не были за границей.

"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи инфицирования внутри страны. Все больше образцов приходит в вирусологические лаборатории на обследование. Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь", - добавил Ляшко.

Глава патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что карантин могут сделать жестче. По его словам, сейчас полицейские только предупреждают о последствиях нарушения предписаний, но с 20 марта ситуация может кардинально измениться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.