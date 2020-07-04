Карантин в Киеве: у Кличко хотят переформатировать ограничения

Карантин в Киеве (фото: РБК-Украина)

В КГГА объяснили, будет ли ужесточение карантина

В Киеве усиливать карантинные запреты могут в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. При этом власти столицы пока не видят предпосылок для ужесточения ограничительных мер при условии, что горожане будут соблюдать рекомендации эпидемиологов.

Об этом заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник допустил, что количество зараженных не становится меньше по той причине, что в столице увеличили тестирования в десятки раз - их проводят и коммунальные медучреждения, и приватные.

В среднем за сутки проводят около 3 тысяч тестов. Их делают все те, кто имеет право их проводить и имеет техническую возможность для осуществления.

"И решение, которое мы принимали в понедельник (29 июня - касается ограничения работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий, - Ред.), оно находится на контроле. Работают группы контроля, которые следят вместе с полицией за режимом работы развлекательных заведений", - сказал Мондриивский.

Уже в понедельник, 6 июля, киевская власть снова проведет заседание штаба и будет анализировать эффективность введенных ограничений, учитывая показания по заболеваниям за неделю.

Есть вероятность, что ограничительные меры будут переформатировать.

"Не думаю, что далее будет усиление... нужно просто соблюдать рекомендации. В течение недели мы посмотрели, что кинотеатры и так слабо посещаются, поэтому нет смысла ограничивать их работу после 22:00, так как самые посещаемые сеансы начинаются около 21:00. Так если ли смысл?", - отметил Мондриивский.

Чиновник считает, что группы контроля должны делать основной акцент именно на группах риска, в которые входят люди старшего возраста.

Ранее мы писали о том, что украинцам придумали новые штрафы за отсутствие масок и рассказывали подробности.

Напомним, что в Киеве решили ужесточить карантин - ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

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Автор: Владимир Костырин