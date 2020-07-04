Карантин у Києві: у Кличка хочуть переформатувати обмеження

Карантин у Києві (фото: РБК-Україна)

У КМДА пояснили, чи буде посилення карантину

У Києві посилювати карантинні заборони можуть у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом. При цьому влада столиці поки не бачать передумов для посилення обмежувальних заходів за умови, що городяни будуть дотримуватися рекомендацій епідеміологів.

Про це заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник припустив, що кількість заражених не стає менше з тієї причини, що в столиці збільшили тестування в десятки разів - їх проводять і комунальні медичні заклади, і приватні.

В середньому за добу проводять близько 3 тисяч тестів. Їх роблять всі ті, хто має право їх проводити та має технічну можливість для здійснення.

"І рішення, яке ми приймали у понеділок (29 червня - стосується обмеження роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів, - Ред.), воно знаходиться на контролі. Працюють групи контролю, які стежать разом з поліцією за режимом роботи розважальних закладів", - сказав Мондриївський.

Вже в понеділок, 6 липня, київська влада знову проведе засідання штабу і буде аналізувати ефективність запроваджених обмежень, враховуючи показники по захворювання за тиждень.

Є ймовірність, що обмежувальні заходи будуть переформатувати.

"Не думаю, що далі буде посилення... потрібно просто дотримуватися рекомендації. Протягом тижня ми подивилися, що кінотеатри і так слабо відвідуються, тому немає сенсу обмежувати їх роботу після 22:00, оскільки найбільш відвідувані сеанси починаються близько 21:00. Тож чи є сенс?", - зазначив Мондриївський.

Чиновник вважає, що групи контролю повинні робити основний акцент саме на групах ризику, до яких входять люди старшого віку.

Раніше ми писали про те, що українцям придумали нові штрафи за відсутність масок і розповідали подробиці.

Нагадаємо, що у Києві вирішили посилити карантин - обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

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Автор: Володимир Костирін