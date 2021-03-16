Карантин в Буковеле: юристы рассказали о возмещении средств за отдых

Необходимо анализировать условия каждого конкретного договора на туристическое обслуживание, а также информацию, которую размещают на сайте туроператоры.

Нужно также учитывать, что положения договоров о посещение Буковеля нередко не соответствуют норма действующего законодательства и существенно ограничивают права потребителей туристических услуг.

"Предложения, которые предлагаются ТК "Буковель" и организациями, через которые было осуществлено бронирование - это антикризисная стратегия, которая, в первую очередь, направлена на защиту интересов ТК "Буковель", туроператоров и турагентов", - заявила эксперт.

По ее словам, турист может требовать расторжения договора на туристическое обслуживание и вернуть свои деньги в связи с изменением существенных условий договора и обстоятельств, которыми они руководствовались при заключении договора, в частности в случае:

ухудшения условий туристической поездки, изменения ее сроков;

непредвиденного повышения тарифов на транспортные услуги;

введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов, других обязательных платежей;

существенного изменения курса гривны к иностранной валюте, в которой выражена цена туристского продукта;

договоренности сторон.

В случае расторжения договора в связи с изменением существенных обстоятельств туристу возвращается полная стоимость туристической поездки.

Что делать гражданам, которые уже заплатили за услуги, а курорт закрыли и просят выезжать?

Столичный адвокат Владимир Фогель говорит, что в данном случае граждане на основании норм Закона "О защите прав потребителей" и гражданского Кодекса Украины имеют право требовать возврата средств за дни, в которые они не смогут получить соответствующие услуги.

Если бронирование осуществлялось самостоятельно в гостинице или другом учреждении размещения, необходимо обращаться непосредственно к руководству заведений.

Если тур в Буковель было приобретен через туроператора (турагента), то нужно обращаться к ним.

"Также необходимо иметь в виду, что с начала пандемии COVID-19 туристическая отрасль является наиболее пострадавшей от пандемии, в связи с чем вероятность добровольного возвращения денег лицам, которые уже запланировали путешествие в Буковель и оплатили полную стоимость, минимальна", - отметил эксперт.

При рассмотрении любого предложения от туроператора важно помнить, что при изменении существенных условий договора и обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, турист имеет право отказаться от предложения и настаивать на возвращении средств в полном объеме без возмещения ущерба туроператору.

Если туроператор отказывается удовлетворить требование, турист вправе обратиться в суд с требованием о возврате денег, уплаченных за туристический продукт.