Карантин у Буковелі: юристи розповіли про відшкодування коштів за відпочинок

Необхідно аналізувати умови кожного конкретного договору на туристичне обслуговування, а також інформацію, що розміщують на сайті туроператори.

Треба також враховувати, що положення договорів про відвідування Буковеля нерідко не відповідають норма чинного законодавства і суттєво обмежують права споживачів туристичних послуг.

"Пропозиції, які пропонуються ТК "Буковель" і організаціями, через які було здійснено бронювання - це антикризова стратегія, яка, в першу чергу, спрямована на захист інтересів ТК "Буковель", туроператорів і турагентів", - заявила експерт.

За її словами, турист може вимагати розірвання договору на туристичне обслуговування і повернути свої гроші у зв'язку зі зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися при укладенні договору, зокрема у разі:

погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

введення нових або підвищення чинних ставок податків і зборів, інших обов'язкових платежів;

істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

домовленістю сторін.

У разі розірвання договору у зв'язку зі зміною істотних обставин туристу повертається повна вартість туристичної поїздки.

Що робити громадянам, які вже заплатили за послуги, а курорт закрили і просять виїжджати?

Столичний адвокат Володимир Фогель говорить, що в такому випадку громадяни на підставі норм Закону "Про захист прав споживачів" та цивільного Кодексу України мають право вимагати повернення коштів за дні, в які вони не зможуть отримати відповідні послуги

Якщо бронювання здійснювалося самостійно в готелі або іншому закладі розміщення, необхідно звертатися безпосередньо до керівництва закладів.

Якщо тур в Буковель було придбано через туроператора (турагента), то потрібно звертатися до них.

"Також необхідно мати на увазі, що з початку пандемії COVID-19 туристична галузь є найбільш постраждалою від пандемії, у зв'язку з чим імовірність добровільного повернення грошей особам, які вже запланували подорож у Буковель та оплатили повну вартість мінімальна", - зазначив експерт.

При розгляді будь-якої пропозиції від туроператора важливо пам'ятати, що при зміні істотних умов договору та обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, турист має право відмовитися від пропозиції і наполягати на поверненні коштів у повному обсязі без відшкодування шкоди туроператору.

Якщо туроператор відмовляється задовольнити вимогу, турист має право звернутися до суду з вимогою про повернення грошей, сплачених за туристичний продукт.