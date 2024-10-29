Карамелізовані яблука до Хелловіну: 2 способи приготування обов'язкового смаколика до свята

Карамелізовані яблука на паличках - неодмінний атрибут свята протягом багатьох десятиліть. Але покращити смак ласощів можна за допомогою деяких інгредієнтів, а також заміною глазурі.
Про те, як зробити яблука в карамелі на Хелловін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler.
Класичні яблука в карамелі на Хелловін (скриншот / Allrecipes)
Для того, щоб приготувати яблука в карамелі на Хелловін, треба такі інгредієнти:
Як зробити карамелізовані яблука на Хелловін
Яблука найкраще обирати маленького розміру - так карамель швидше застигне і ласощі буде легше їсти. За смаком можна обирати будь-які фрукти, хоча, зазначають, що кислі сорти краще поєднується з солодкою карамеллю.
Яблука потрібно ретельно вимити, обсушити та зрізати плодоніжку. Дехто радить охолодити яблука - це пришвидшить застигання карамелі. Тому фрукти можна покласти в холодильник на деякий час. Після цього встроміть в кожне яблуко паличку.
Заздалегідь підготуйте поверхню для викладання яблук, застеливши деко пергаментом. Щоб зробити карамель, не обов'язково використовувати цукор. Замість нього можна розтопити карамельні цукерки в мікрохвильовці або на паровій бані. Також до карамельок радять додати молоко.
Ретельно перемішайте карамельну суміш та зачекайте, доки вона злегка охолоне. Витріть конденсат з охолоджених яблук, а потім занурте кожен плід у рідку карамель. Викладіть карамелізовані яблука на застелене пергаментом деко та зачекайте застигання карамельного соусу.
Яблука в карамелі та крихтах печива (скриншот / Divas Can Cook)
Щоб приготувати яблука в карамелі з крихтами печива до Хелловіну, потрібні ці продукти:
Як зробити яблука в карамелі з крихтами печива
Як і для приготування класичних яблук в карамелі до Хелловіну, обирайте фрукти невеликого розміру. Обов'язково помийте яблука, відріжте плодоніжку та обсушіть шкірку. Щоб занурити яблука в карамель, потрібно наколоти кожне на паличку.
Підготуйте крихти печива для яблук: для цього змішайте борошно, цукор, корицю та подрібнені горіхи. Додайте половину вершкового масла і перемішайте масу до стану тіста.
Застеліть деко пергаментом та викладіть хрустку суміш в один шар. Випікайте крихти печива протягом 15 хвилин за 180 градусів. Після охолодження крихту можна додатково подрібнити в кухонному комбайні.
Для приготування карамелі необхідно розтопити карамельні цукерки разом з вершками. Занурте кожне яблуко спочатку рідку карамель, а потім в крихти печива.
Викладіть яблука на застелене пергаментом деко та поставте в холодильник, щоб пришвидшити час застигання карамелі.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати печиво "пальці відьми".
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канали Allrecipes, Divas Can Cook.