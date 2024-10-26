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Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята

Субота 26 жовтня 2024 14:14
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Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята Макіяж на Хелловін у стилі відомих персонажів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Люди в усьому світі заздалегідь готуються до Хелловіна, який відзначають 31 жовтня. Можна продумати костюми, різноманітні частування у тематиці свята, прикрасити свій будинок чи квартиру вирізаними гарбузами - ліхтарями Джека, а безпосередньо у цей день влаштувати вечірку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, в образи яких персонажів можна перевтілитися на Хелловін за допомогою макіяжу.

Мортісія Аддамс

Мортісія Аддамс - вигаданий персонаж у франшизі "Сімейка Аддамс".

Щоб відтворити такий макіяж, обличчя необхідно зробити максимально блідим. На верхню повіку наносимо тіні - від світлого тону до темнішого, так щоб вийшов ефект плавного переходу. Профарбовуємо чорним олівцем брови, за допомогою підводки виділяємо очі, а тушшю - вії. Наприкінці наносимо вишнево-червону помаду.

Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята

Варіант макіяжу на найстрашніше свято (фото: instagram.com/sandra_highlights)

Харлі Квін

Харлі Квін - це суперлиходійка, пізніше антигероїня всесвіту DC Comics, що спочатку з'явилася в мультсеріалі "Бетмен" 1992 року, пізніше була перенесена в комікси.

Щоб відтворити її образ, достатньо за допомогою чорного олівця підвести очі та виділити яскраво-червоною помадою губи. А доповнить макіяж маленьке серце на вилицях.

Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята

Макіяж на Хелловін (фото: instagram.com/jackiewyers)

Джокер

Джокер - суперлиходій DC Comics, головний і заклятий ворог супергероя Бетмена. Він носить фіолетовий костюм і бореться за допомогою предметів, стилізованих під реквізит клоуна.

Для такого образу необхідно затонувати волосся та брови зеленим кольором. Виділяємо губи за допомогою яскраво-червоної помади, а куточки губ подовжуємо. Очі виділяємо фіолетовими тінями, чорною підводкою та стрілками. Також малюємо трикутники під очима та над бровами фіолетовим.

Як розмалювати обличчя на Хелловін-2024: топ-3 простих варіантів макіяжу до свята

Варіант макіяжу (фото: instagram.com/beautybynic____)

Раніше ми розповіли про 7 ідей стильного нейл-арту з павутиною та павуками на Хелловін.

Також подивіться, як зробити три варіанти простого макіяжу на Хелловін-2024.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Sandra Fallas, Jackie Wyers, Nicola McLellan.

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