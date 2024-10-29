Карамелизированные яблоки к Хэллоуину: 2 способа приготовления обязательной вкусности к празднику

Карамелизированные яблоки на палочках - непременный атрибут праздника на протяжении многих десятилетий. Но улучшить вкус лакомства можно с помощью некоторых ингредиентов, а также заменой глазури.
О том, как сделать яблоки в карамеле на Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Классические яблоки в карамели на Хэллоуин (скриншот / Allrecipes)
Для того чтобы приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин, нужно такие ингредиенты:
Как сделать карамелизированные яблоки на Хэллоуин
Яблоки лучше всего выбирать маленького размера - так карамель быстрее застынет и лакомство будет легче есть. По вкусу можно выбирать любые фрукты, хотя отмечают, что кислые сорта лучше сочетается со сладкой карамелью.
Яблоки нужно тщательно вымыть, обсушить и срезать плодоножку. Советуют охладить яблоки - это ускорит застывание карамели. Потому фрукты можно положить в холодильник на некое время. После этого воткните в каждое яблоко палочку.
Заранее подготовьте поверхность для выкладки яблок, застелив противень пергаментом. Чтобы сделать карамель, необязательно использовать сахар. Вместо него можно растопить карамельные конфеты в микроволновке или паровой бане. Также к карамелькам советуют добавить молоко.
Тщательно перемешайте карамельную смесь и подождите, пока она слегка остынет. Вытрите конденсат с охлажденных яблок, а затем окуните каждый плод в жидкую карамель. Выложите карамелизированные яблоки на застеленный пергаментом противень и подождите застывание карамельного соуса.
Яблоки в карамели и крошках печенья (скриншот / Divas Can Cook)
Чтобы приготовить яблоки в карамели с крошками печенья к Хэллоуину, нужны эти продукты:
Как сделать яблоки в карамели с крошками печенья
Как и для приготовления классических яблок в карамели к Хэллоуину, выбирайте фрукты небольшого размера. Обязательно помойте яблоки, отрежьте плодоножку и обсушите кожуру. Чтобы погрузить яблоки в карамель, нужно наколоть каждое на палочку.
Подготовьте крошки яблок: для этого смешайте муку, сахар, корицу и измельченные орехи. Добавить половину сливочного масла и перемешать массу до состояния теста.
Застелите противень пергаментом и выложите хрустящую смесь в один слой. Выпекайте крошки печенья в течение 15 минут при 180 градусах. После охлаждения крошку можно дополнительно измельчить в кухонном комбайне.
Для приготовления карамели необходимо растопить карамельные конфеты вместе со сливками. Окуните каждое яблоко сначала жидкую карамель, а затем в крошки печенья.
Выложите яблоки на застеленный пергаментом противень и поставьте в холодильник, чтобы ускорить время застывания карамели.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить печенье "пальцы ведьмы".
Читайте также о топ-3 простых вариантах макияжа к Хэллоуину.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы Allrecipes, Divas Can Cook.