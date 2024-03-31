Капустяні котлети: як замінити м'ясо для цікавого смаку

Капуста - ще одна альтернатива м'ясу в період посту або ж для кулінарних експериментів. А завдяки властивостям цього овочу, такі котлети поживні і корисні для організму.
Про те, як готувати пісні котлети з капусти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні рецепти від Надії".
Що треба для капустяних котлет
Як готувати котлети з капусти
Для початку нашинкуйте капусту, перекладіть у каструлю і залийте водою так, щоб вона повністю покрила капусту. Додайте сіль до свого смаку та поставте каструлю на сильний вогонь.
Нашинкована капуста в каструлі з водою (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Після закипання зменште вогонь і варіть капусту до розм'якшення хвилин 10-15. Підготуйте цибулю - очистьте та наріжте дрібними кубиками. Вимиту та очищену моркву натріть на середній тертці.
Розігрійте на пательні олію та висипте всередину моркву з цибулею, присмажте до золотистого кольору. Додайте сіль, перець і спеції - та перемішайте суміш.
Засмажка з моркви та цибулі (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Відварену капусту пересипте до сита, аби злити воду. Дочекайтеся охолодження, перекладіть капусту до миски та додайте засмажку. Натріть в овочевий фарш на маленькій тертці картоплю та додайте манку. Ретельно перемішайте фарш, додайте сіль у разі потреби та залиште на 15 хвилин, щоб манка збільшилася в розмірі.
Змочіть руки у воді та сформуйте котлети. Вони не мають бути надто маленькими, але й не мають бути великими - загалом, на 1 котлету йде 2 ст. л. овочевого фаршу.
Розігрійте пательню з олією, викладіть котлети та смажте на середньому вогні 2-3 хвилини з одного боку, потім переверніть і досмажте під закритою кришкою до рум'яного кольору.
Капустяні котлети під час обсмаження (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Готові котлети спочатку викладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайве масло. Після цього капустяні котлети можна подавати до столу - вони будуть смачні як в гарячому, так і охолодженому стані.
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