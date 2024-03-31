Капустяні котлети: як замінити м'ясо для цікавого смаку

Що треба для капустяних котлет

Вода - 1-1,5 л

Капуста - 700 г

Картопля - 2 шт.

Морква (середнього розміру) - 1 шт.

Цибуля (середнього розміру) - 2 шт.

Манка - 3-4 ст. л.

Олія - для смаження

Мускатний горіх - 1/4 ч. л.

Прованські трави - 0,5 ч.л.

Сушений часник - 1 ч.л.

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати котлети з капусти

Для початку нашинкуйте капусту, перекладіть у каструлю і залийте водою так, щоб вона повністю покрила капусту. Додайте сіль до свого смаку та поставте каструлю на сильний вогонь.

Нашинкована капуста в каструлі з водою (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Після закипання зменште вогонь і варіть капусту до розм'якшення хвилин 10-15. Підготуйте цибулю - очистьте та наріжте дрібними кубиками. Вимиту та очищену моркву натріть на середній тертці.

Розігрійте на пательні олію та висипте всередину моркву з цибулею, присмажте до золотистого кольору. Додайте сіль, перець і спеції - та перемішайте суміш.

Засмажка з моркви та цибулі (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Відварену капусту пересипте до сита, аби злити воду. Дочекайтеся охолодження, перекладіть капусту до миски та додайте засмажку. Натріть в овочевий фарш на маленькій тертці картоплю та додайте манку. Ретельно перемішайте фарш, додайте сіль у разі потреби та залиште на 15 хвилин, щоб манка збільшилася в розмірі.

Змочіть руки у воді та сформуйте котлети. Вони не мають бути надто маленькими, але й не мають бути великими - загалом, на 1 котлету йде 2 ст. л. овочевого фаршу.

Розігрійте пательню з олією, викладіть котлети та смажте на середньому вогні 2-3 хвилини з одного боку, потім переверніть і досмажте під закритою кришкою до рум'яного кольору.

Капустяні котлети під час обсмаження (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Готові котлети спочатку викладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайве масло. Після цього капустяні котлети можна подавати до столу - вони будуть смачні як в гарячому, так і охолодженому стані.