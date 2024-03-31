Капустные котлеты: как заменить мясо для интересного вкуса

Капуста - еще одна альтернатива мясу в период поста или же для кулинарных экспериментов. А благодаря свойствам этого овоща такие котлеты питательны и полезны для организма.
О том, как готовить постные котлеты из капусты, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні рецепти від Надії".
Что нужно для капустных котлет
Как готовить котлеты из капусты
Для начала нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрыла капусту. Добавьте соль по вкусу и поставьте кастрюлю на сильный огонь.
Нашинкованная капуста в кастрюле с водой (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
После закипания убавьте огонь и варите капусту до размягчения минут 10-15. Подготовьте лук - очистите его и нарежьте мелкими кубиками. Вымытую и очищенную морковь натрите на средней терке.
Разогрейте на сковороде растительное масло и всыпьте морковь с луком, поджарьте до золотистого цвета. Добавьте соль, перец и специи - и перемешайте смесь.
Зажарка из моркови и лука (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Отварную капусту пересыпьте в сито, чтобы слить воду. Дождитесь охлаждения, переложите капусту в миску и добавьте зажарку. Натрите в овощной фарш на маленькой терке картофель и добавьте манку. Тщательно перемешайте фарш, добавьте соль по необходимости и оставьте на 15 минут, чтобы манка увеличилась в размере.
Смочите руки в воде и сформуйте котлеты. Они не должны быть слишком маленькими, но не должны быть большими - в общем, на 1 котлету идет 2 ст. л. овощного фарша.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите котлеты и жарьте на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны, затем переверните и дожарьте под закрытой крышкой до румяного цвета.
Капустные котлеты во время обжарки (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)
Готовые котлеты сначала выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После этого капустные котлеты можно подавать к столу - они будут вкусны как в горячем, так и охлажденном состоянии.
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