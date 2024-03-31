Капустные котлеты: как заменить мясо для интересного вкуса

Что нужно для капустных котлет

Вода - 1-1,5 л

Капуста - 700 г

Картофель - 2 шт.

Морковь (среднего размера) - 1 шт.

Лук (среднего размера) - 2 шт.

Манка - 3-4 ст. л.

Растительное масло - для жарки

Мускатный орех - 1/4 ч. л.

Прованские травы - 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Как готовить котлеты из капусты

Для начала нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрыла капусту. Добавьте соль по вкусу и поставьте кастрюлю на сильный огонь.

Нашинкованная капуста в кастрюле с водой (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

После закипания убавьте огонь и варите капусту до размягчения минут 10-15. Подготовьте лук - очистите его и нарежьте мелкими кубиками. Вымытую и очищенную морковь натрите на средней терке.

Разогрейте на сковороде растительное масло и всыпьте морковь с луком, поджарьте до золотистого цвета. Добавьте соль, перец и специи - и перемешайте смесь.

Зажарка из моркови и лука (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Отварную капусту пересыпьте в сито, чтобы слить воду. Дождитесь охлаждения, переложите капусту в миску и добавьте зажарку. Натрите в овощной фарш на маленькой терке картофель и добавьте манку. Тщательно перемешайте фарш, добавьте соль по необходимости и оставьте на 15 минут, чтобы манка увеличилась в размере.

Смочите руки в воде и сформуйте котлеты. Они не должны быть слишком маленькими, но не должны быть большими - в общем, на 1 котлету идет 2 ст. л. овощного фарша.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите котлеты и жарьте на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны, затем переверните и дожарьте под закрытой крышкой до румяного цвета.

Капустные котлеты во время обжарки (скриншот / Кулінарні рецепти від Надії)

Готовые котлеты сначала выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После этого капустные котлеты можно подавать к столу - они будут вкусны как в горячем, так и охлажденном состоянии.