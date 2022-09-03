ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Капуста по-корейськи за 30 хвилин: ви будете готувати її знову і знову

Новость на русском →
Субота 03 вересня 2022 08:30
Капуста по-корейськи за 30 хвилин: ви будете готувати її знову і знову Скріншот відео: Капуста по-корейськи за 30 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Капуста по-корейськи - ідеальний салат під м'ясні та рибні страви, який припаде до смаку всій родині. Готувати його швидко, а з'їдається він ще швидше.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Капуста - 600 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Рослинна олія - 4 ст. л.
  • Цукор - 1 ст. л. без гірки
  • Сіль - за смаком (0,5-1 ч. л.)
  • Оцет 6% - 2 ст. л.
  • Коріандр - 1 ч. л.
  • Гострий перець - 0,5 ч. л. (за смаком)

Покрокове приготування

Вибирайте для цього рецепта хрустку смачну капусту. Наріжте капусту на квадратики або дрібно наріжте.

Моркву натріть на тертці для корейської моркви.

Наріжте цибулю тонкими четвертинками.

Обсмажте цибулю на олії до прозорості.

Подрібніть часник. Подрібніть коріандр в ступці.

Викладіть капусту, моркву в миску, додати цукор, сіль, оцет. Зверху покладіть гіркою часник, коріандр і гострий перець. Зверху вилийте гаряче масло з цибулею. Добре перемішайте.

Дайте салату настоятися мінімум 30 хвилин, а краще 12 годин.

Раніше ми писали, як заквасити капусту з буряком на зиму.

Також повідомлялося, як приготувати "засипану капусту".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя