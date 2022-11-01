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Капуста з морквою по-корейськи: дуже простий і дешевий рецепт смакоти

Колаж РБК-Україна: Як приготувати капусту з морквою по-корейськи
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати гострий пряний салат з капусти і моркви дуже просто й недорого. Трохи українських овочів і не зовсім українських приправ і миска хрумкої смакоти вам гарантована!

Рецептом гостренького поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Складники:

  • Капуста - 1 шт. (1 кг)
  • Морква - 1 шт.
  • Рослинна олія - 3 ст.л
  • Коріандр - 1 год.
  • Перець червоний чилі - 1 щіпка
  • Сіль - 2 щіпки
  • Цукор - 2 ч. л
  • Куркума - 1/2 ч. л
  • Яблучний оцет - 2 ст. л
  • Вода - 100 мл

Покрокове приготування

Наріжте капусту крупними кубиками. Моркву очистіть і натріть на тертку для корейської моркви. Або просто наріжте соломкою.

Налийте олію на розігріту сковороду, висипте коріандр, перець чилі, сіль, цукор, куркуму. Потримайте все на сковороді.

Налийте маринад в капусту, змішану з морквою. Додайте оцет і воду.

Перемішайте, накрийте плівкою і поставте в холодильник на ніч. Наша найсмачніша капуста з морквою по-корейськи готова.

Раніше ми писали, як приготувати моркву по-корейськи, таку смачну, як на ринку.

Також читайте, як довго зберігати капусту, щоб вона не псувалася.

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