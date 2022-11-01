Капуста з морквою по-корейськи: дуже простий і дешевий рецепт смакоти

Приготувати гострий пряний салат з капусти і моркви дуже просто й недорого. Трохи українських овочів і не зовсім українських приправ і миска хрумкої смакоти вам гарантована!
Рецептом гостренького поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Наріжте капусту крупними кубиками. Моркву очистіть і натріть на тертку для корейської моркви. Або просто наріжте соломкою.
Налийте олію на розігріту сковороду, висипте коріандр, перець чилі, сіль, цукор, куркуму. Потримайте все на сковороді.
Налийте маринад в капусту, змішану з морквою. Додайте оцет і воду.
Перемішайте, накрийте плівкою і поставте в холодильник на ніч. Наша найсмачніша капуста з морквою по-корейськи готова.
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